Avignon koopt NH Hotel Amsterdam voor € 45 mln

De Europese vastgoedbeleggingsmaatschappij Avignon Capital heeft het NH-hotel aan de Van Leijenberghlaan 221 in Amsterdam-Zuid verworven voor € 45 mln.

Dit is de tweede hotelaankoop van Avignon Capital en de eerste Nederlandse aankoop van de onderneming.

Het NH-hotel Amsterdam-Zuid is gevestigd aan de Zuidas van Amsterdam. Het 4-sterrenhotel van 10.000 m² beschikt over 213 kamers en 18 conferentieruimtes. Het pand is oorspronkelijk gebouwd in 2002 en is in 2008 geheel gerenoveerd.

De toeristenindustrie van Amsterdam is het afgelopen decennium snel gegroeid, wat heeft geresulteerd in een stijgende vraag naar goed gelegen hotels. Tussen 2012 en 2016 is het aantal gasten in de hotels van Amsterdam gestegen van 5,5 tot 7 miljoen. Bovendien rapporteerde Deloitte in Q4 2016 dat Amsterdam Londen van de troon heeft gestoten als de meest aantrekkelijke bestemming voor hotelinvesteringen in Europa.

Avignon Capital heeft Nederland als focusgebied in zijn Europese expansiestrategie, en ziet hier in meerdere sectoren beleggingsmogelijkheden. Nederland is het zevende land waarin het bedrijf investeert, na het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, Denemarken, Noorwegen en Polen.