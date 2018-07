7% minder woningen verkocht

In het eerste kwartaal van 2018 zijn in totaal 58 256 woningen verkocht. Dit is 7,1% minder dan dezelfde periode in 2017. Ondertussen waren koopwoningen in het eerste kwartaal 9,3% duurder dan een jaar eerder.

