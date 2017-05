Steengoed verkoopt nieuwbouw ontwikkeling in de Houthavens

Een particuliere belegger heeft onlangs het nieuw te ontwikkelen gebouw gelegen aan de Danzigerbocht te Amsterdam van Steengoed gekocht. Deze ontwikkeling staat bekend als Image Wharf.

Image Wharf, de nieuwe creatieve hub in de Amsterdamse Houthavens, bestaande uit drie gebouwen en een parkeerdek in een Hollands landschap. Een werkgebouw en een studiogebouw aan de Danzigerbocht en een industrieel pand aan de Rigakade. Het kantoorgebouw dat verkocht is door Steengoed is nog in ontwikkeling, de oplevering zal in november 2017 plaatsvinden.

De helft van dit gebouw (6.600 m² en 65 parkeerplaatsen) is reeds verhuurd aan Netraco en Goosecraft, twee bekende en succesvolle fashion bedrijven. Voor de twee verdiepingen die nog niet verhuurd zijn worden thans gesprekken gevoerd met meerdere huurkandidaten. De verwachting is dat op opleverdatum het gehele project langjarig verhuurd zal zijn.

Appelhoven Vastgoedadviseurs heeft deze transactie namens de verkoper begeleid. De koper werd geadviseerd door P van den Bosch Bedrijfsmakelaars.