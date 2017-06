PROVADA Synchroon ontwikkelt tweede deel Rijnsburgerblok

Synchroon ontwikkelt het tweede deel van het Rijnsburgerblok in Leiden.

Donderdag hebben de gemeente Leiden en ontwikkelaar Synchroon, een dochteronderneming van TBI Holdings, op de vastgoedbeurs Provada een gronduitgifteovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van het tweede deel van het Rijnsburgerblok. De kavels liggen aan de Stationsweg, naast de entree van station Leiden Centraal.

Het voorlopige ontwerp van .NL Architects sluit aan bij de stedenbouwkundige visie voor de totale herontwikkeling van het Leidse stationsgebied. Dat houdt in dat de onderbouw in hoogte aansluit op de schaal van de binnenstad. Op deze sokkel staan twee torens verder terug gelegen. Beide torens krijgen een woonfunctie. In de sokkel komen commerciële ruimten, waarin onder andere ABN Amro terug zal komen en een hotel. Onder de sokkel ligt een halfverdiepte niet-openbare parkeergarage en een fietsenstalling voor de bewoners en vaste gebruikers van het gebouw.

Herontwikkeling stationsgebied

Het tweede deel van het Rijnsburgerblok is een onderdeel in de totale herontwikkeling van het stationsgebied. De bouw van het eerste deel van het Rijnsburgerblok, Lorentz genaamd, is begin 2017 van start gegaan. Voor de komst van een ander multifunctioneel gebouw met onder andere een grote bioscoop is een grondreservering getekend.

Vervolgstappen

Later dit jaar volgen een definitief ontwerp en een nieuw bestemmingsplan. De start van de bouw van het Rijnsburgerblok is afhankelijk van eventuele reacties op het bestemmingsplan. Bij een start in 2018 zou de oplevering ongeveer gelijk zijn met het eerste deel van het Rijnsburgerblok medio 2020.

Ondertekening: Paul Laudy (wethouder Bouwen van de gemeente Leiden) en Henri van Dam (directeur van Synchroon). Foto: Guus Baks

Illustratief beeld voorlopig ontwerp. Beeld: .NL Architecten