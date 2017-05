2e vestiging NYX Professional Makeup in Rotterdam

L’Oréal opent een tweede winkel in Rotterdam voor haar nieuwste formule NYX Professional Makeup.

Beauty liefhebbers en make-upartiesten voor professionele make-up- en beautyproducten kunnen nu ook terecht aan de Lijnbaan 85.

Hiervoor heeft het Franse cosmeticamerk per 7 april een langjarig huurcontract afgesloten met een institutionele belegger. De overeenkomst heeft betrekking op 132 m² winkelruimte op de begane grond, 130 m² in het souterrain en 13 m² op de entresol.

Het merk dankt haar naam aan de Griekse godin die symbool stond voor schoonheid en kracht. Inmiddels is NYX Professional Makeup verkrijgbaar bij verschillende retailers in 70 landen en via de webshop.

De verhuurder werd tijdens deze transactie bijgestaan door Jacobs van der Meij Real Estate. CBRE treedt exclusief op namens NYX Professional Makeup.