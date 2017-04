Private belegger koopt kantoorpand in Rotterdam

Onlangs verkocht een particuliere belegger het kantoor- /bedrijfsgebouw met gedeeltelijk bebouwd buitenterrein gelegen aan de Koperstraat 19 en 21 te Rotterdam.

De koopsom betreft € 3.785.000, meldt het Kadaster.

Het object bestaat uit 4.323 m² kantoorruimte in combinatie met 1.161 m² bedrijfsruimte en circa 1.894 m² buitenterrein en is langjarig verhuurd.



Voor de verhuur is momenteel nog beschikbaar circa 1.450 m² kantoorruimte met eigen parkeerterrein voor circa 50 plaatsen.



De verkoper, een particuliere belegger, werd bij deze verkoop begeleid door De Mik Bedrijfshuisvesting. De koper, ook een particuliere belegger, werd geadviseerd door Abram Makelaardij.