Catella koopt 254 woningen in Nederland

Dit heeft Catella meegedeeld. Het gaat om in totaal 650 stuks, verspreid over Duitsland, Spanje en ons land met een totale investeringssom van € 84,45 mln. In Nederland heeft Catella de aankoop aangekondigd van 254 woningen in Almere, Amsterdam en het appartementengebouw Helftsheuvel in 's-Hertogenbosch. De totale investering in de Nederlandse appartementen bedraagt € 37 mln. De investeringen zijn gedaan ten behoeve van het Catella Wohnen Europa vastgoedfonds.

'De vraag van onze beleggers naar aantrekkelijke vastgoedinvsteringen in deze markten blijft groot. Wij zijn daarom verheugd deze investeringen te kunnen doen. Wij blijven kijken naar interessante kansen in de Europese huizenmarkt', aldus Markus Wiegleb, portfolio manager van Catella.I

In Duitsland werden 96 appartementen gekocht in het centrum van Mainz en 84 stuks in St. Augustin, tussen Bonn en Keulen. Hiervoor werd € 24 mln betaald.

In Spanje werd de portefeuille uitgebreid met 216 appartementen in Madrid voor een bedrag van € 23,5 mln.

Het Catella Wohnen Europa fonds heeft momenteel een omvang van € 339,8 mln.