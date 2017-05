H&M en Big Bazar naar V&D Hellevoetsluis

Winkelformules H&M en Big Bazar openen in de voormalige V&D in winkelcentrum Struytse Hoek te Hellevoetsluis deze zomer hun winkels.

Met beide partijen is een langjarige huurovereenkomst gesloten. Met H&M is een overeenkomst gesloten voor een winkel over twee lagen van circa 2425 m². Big Bazar krijgt een entree naast de H&M met toegang tot de verdieping, in totaal huurt Big Bazar circa 980 m².

Met het aantrekken van deze twee retailers is de voormalige V&D-locatie in Hellevoetsluis nagenoeg ingevuld. Voor de laatste unit van 184 m² lopen reeds gesprekken. Met deze formules versterkt Hellevoetsluis haar regiofunctie.

Sweco voert het dagelijkse vastgoedbeheer voor een groot deel van dit winkelcentrum. Rinus Griep, Vastgoedmanager Winkels: 'Met de komst van H&M voorzien we in een grote wens van de consument en onze klant. Tevens zijn we verheugd met de komst van Big Bazar, waarmee we een gat in de branchering voor een budgetwinkel vullen. Met deze twee retailers is er een goede sterke invulling gevonden voor de voormalige V&D.'

De verwachting is dat beide formules in de loop van de zomer haar deuren gaan openen. Sweco bracht beide transacties tot stand namens verhuurder.