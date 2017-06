Rhodium koopt panden Museum voor Communicatie

Rhodium Real Estate heeft het bedrijfscomplex gelegen aan de Zeestraat, Bazarstraat en De Ruijterstaat in Den Haag gekocht voor een van zijn ondernemingen.

Het Museum voor Communicatie – de huidige gebruiker en voormalige eigenaar van het pand – blijft in het complex gevestigd en opent medio vierde kwartaal 2017 opnieuw zijn deuren voor het publiek. Dat gebeurt met een geheel nieuw museumconcept en bijpassende programmering, waar een breed publiek kan ervaren wat communicatie behelst en wat de impact van communicatie is op de maatschappij en op zichzelf.

Het gehele complex, centraal gelegen in Den Haag, omvat circa 6100 m² vvo. PropertyNL Research schat de aankoopprijs op bijna € 6 mln.

Frisia Makelaars, partner in Dynamis, was als adviseur betrokken bij deze transactie.