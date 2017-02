ASR verkoopt zes kantoorpanden aan Cairn

ASR Vastgoed Vermogensbeheer heeft zes kantoren uit de kantorenportefeuille van het Basisfonds Stationslocaties verkocht aan asset- en investment manager Cairn Real Estate.

In december 2016 kocht ASR Vastgoed Vermogensbeheer deze portefeuille met daarin vijftien kantoren. Negen kantoren werden ondergebracht in het nieuw opgerichte ASR Dutch Mobility Office Fund.



De zes kantoorpanden hebben een totaal oppervlak van 63.400 m². De panden, gelegen in Hoofddorp, Maastricht, Zwolle, Zaandam, Amersfoort (foto) en Hengelo, bevinden zich in de directe nabijheid van de treinstations van deze plaatsen. Het merendeel van de panden kent een bezetting met verschillende toonaangevende huurders. De gemiddelde bezettingsgraad van de portfolio is circa 60%; het grootste deel van deze nu nog beschikbare ruimte is geconcentreerd in één locatie.

Begin vorig jaar kocht Cairn Real Estate ook al een aantal kantoorpanden rechtstreeks aan van het Basisfonds Stationslocaties.



Maarten Briët, managing director van Cairn Real Estate: ‘De acquisitie past uitstekend bij onze portfolio en bij onze visie op de herstructurering van de kantorenmarkt in Nederland. Serieuze huurders stellen hoge eisen aan kantoorlocaties, onder meer op het gebied van werkomgeving, duurzaamheid en bereikbaarheid. Wij zijn er van overtuigd dat deze uitstekend gelegen kantoren met de visie, marktkennis en investeringscapaciteit die wij in huis hebben, effectief kunnen worden ge-herpositioneerd tot levendige en aantrekkelijke multi-tenant kantoorlocaties.’

Pieter Vandeginste, Fund Director ASR Dutch Mobility Office Fund: ‘De verkochte kantoren zijn mooie beleggingsobjecten, maar sluiten niet volledig aan bij de core strategie van het fonds. Wij blijven ons oriënteren op de aankoop van kantoorgebouwen die goed in onze strategie passen voor uitbreiding van het ASR Dutch Mobility Office Fund.’