New Aspect koopt bedrijfspand in Hengelo

New Aspect heeft het bedrijfspand aan de Generatorstraat 60 te Hengelo gekocht. Het bedrijfspand heeft een totale oppervlakte van 1115 m².

New Aspect is een snel expanderende distributeur van accessoires voor mobiele communicatie producten en tablets. Het bedrijf was al enige tijd op zoek naar een nieuwe locatie, omdat de huidige locatie in Oldenzaal te klein is geworden en niet efficiënt is ingedeeld. Het nieuwe pand zal worden verbouwd naar wens van New Aspect. De bedrijfsruimte wordt voorzien van een extra verdiepingsvloer van circa 500 m², waardoor het totale beschikbare metrage 1615 m² is.

Boers&Lem bracht deze transactie tot stand namens de verkoper.