Inntel-hotel met 300 kamers op Oostenburg

Op Oostenburg, in het centrum van Amsterdam, wordt een Inntel-hotel gebouwd met 300 kamers. Dat zal in 2020 open gaan.

Woensdag 15 februari heeft Landmark Hotel Oostenburg een koopovereenkomst gesloten met Oostenburg SGN voor een grondkavel op Oostenburg in Amsterdam voor de ontwikkeling van een viersterrenhotel met circa 300 kamers, deels met sauna of whirlpool. Op de begane grond, aan de VOC-kade, komt een bijzonder restaurant gericht op de gasten van het hotel en bewoners uit de buurt. Op de eerste en tweede verdieping komen vergaderzalen en een wellnessruimte met zwembad.

Het ontwerp van het gebouw refereert aan het rijke industriële verleden van de locatie en zal een landmark voor de omgeving vormen, vandaar de naam Landmark Hotel Oostenburg. Volgens planning wordt begin 2018 met de bouw begonnen. In de loop van 2020 zal het hotel worden geopend.

Karin Geurts, directeur van Inntel Hotels, is trots op de totstandkoming van dit hotel, dat na realisatie het tweede hotel in Amsterdam is van de hotelketen. In Landmark Hotel Oostenburg participeren Inntel Hotels en Introvast. Het zal bij oplevering het achtste hotel van Inntel Hotels zijn. Oostenburg SGN is een dochtermaatschappij van Stichting Stadgenoot. In 2008 kocht Stadgenoot de ontwikkellocatie Oostenburg van bouwbedrijf Heijmans. Stadgenoot nam toen de verplichting van Heijmans over de bouwkavel te zijner tijd aan te bieden aan Introvast voor de ontwikkeling van een hotel.