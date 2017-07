De Winthont voor € 31 mln verkocht aan Franse belegger

Reggeborgh Vastgoed heeft het in samenwerking met Onis Vastgoed ontwikkelde gebouw De Winthont in Utrecht verkocht aan de Franse belegger Perial AM.

Uit het Kadaster blijkt dat de koopsom € 31,4 mln bedraagt.

Gebouw De Winthont maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van het naast gelegen Van der Valk hotel, dat bestaat uit 180 kamers, congresruimten en een parkeerkelder. Dit hotel is recentelijk opgeleverd en verkocht aan de exploitant.

De Winthont is prominent gelegen langs de A12 aan de Winthontlaan 6. De totale vloeroppervlakte bestaat uit 8590 m² vvo kantoorruimte verdeeld over 8 bouwlagen alsmede 246 parkeerplaatsen gelegen in de bij het gebouw behorende parkeergarage en parkeerdek. Het gebouw is onder meer aan Promedico, Maandag, Bolton, Brunel en Celgene verhuurd.

De nieuwe eigenaar Perial is een familiebedrijf dat optreedt als ontwikkelaar en asset manager met € 2,8 mrd aan assets onder management. Perial heeft 470 gebouwen in portefeuille, verspreid over Europa.

Koper werd bij deze transactie geadviseerd door Resource Capital Partners en juridisch bijgestaan door Nauta Dutilh.

Reggeborgh Vastgoed en Onis Vastgoed werden bij deze transactie geadviseerd door Van Gool Elburg Vastgoedspecialisten en Acacia Point Capital Advisors en juridisch bijgestaan door Lexence.