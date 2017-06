Property Of opent winkel in Amsterdamse Utrechtsestraat

Property Of… heeft per 1 juni jl. een langjarig huurcontract afgesloten voor circa 40 m² winkelruimte aan de Utrechtsestraat 18a in Amsterdam.

De winkel ligt dichtbij het Rembrandtplein, op de hoek Utrechtsestraat/ Herengracht. Ruimte in het souterrain behoort ook tot de overeenkomst die werd afgesloten met een particuliere verhuurder. Deze zomer wordt de tweede winkel van Property Of… geopend, dat sinds 2010 ook een flagship store aan de Herenstraat in Amsterdam heeft. Het merk heeft ook een winkel in Hamburg.

Property Of... is opgericht in 2006 met het doel een alternatief te bieden voor de klassieke, leren aktentas.



B&O Retail adviseerde de vertrekkend huurder. Property Of… werd geadviseerd door CBRE.