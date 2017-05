Doppio huurt 2e vestiging in centrum Groningen

De franchisenemers van Doppio Groningen hebben een winkelruimte gehuurd van 85 m² in het centrum.

De winkel ligt op de hoek van het Gedempte Zuiderdiep en de Folkingestraat; een drukke looproute van en naar het NS hoofdstation in Groningen. Deze locatie is erg populair. Er waren diverse kandidaten voor het pand, waar tot voor kort een sexshop was gevestigd.

Het pand wordt eerst grondig verbouwd en de opening is naar verwachting voor de zomer.

Deze transactie kwam tot stand exact 10 jaar na de opening van de eerste vestiging van Doppio in de Brugstaat in Groningen.

Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars adviseerde de verhuurder bij de verhuur en de franchisenemers van Doppio hebben zich laten bijstaan door Cushman & Wakefield.