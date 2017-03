Bouwinvest investeert in huurwoningen Purmerend

Bouwinvest investeert in een appartementencomplex met 74 huurwoningen in Purmerend.

Bouwinvest heeft, namens het Bouwinvest Residential Fund, met Stevast Baas & Groen onlangs de koopovereenkomst getekend voor het appartementencomplex met 74 woningen en 85 gebouwde parkeerplaatsen in de nieuwe wijk Kop West in Purmerend. De appartementen zijn bestemd voor de vrije sector huur.



Kop West, een ontwikkelgebied met circa 600 woningen direct ten westen van het centrum van Purmerend, ligt op steenworp afstand van voorzieningen zoals horeca en winkels. Aan de noordzijde grenst het aan de Hazepolder, aan de oostzijde raakt het het Noordhollandsch Kanaal en de historische binnenstad.

Wonen dichtbij centrum

De woningen hebben afmetingen van circa 60 m² tot ruim 100 m² en lenen zich voor diverse doelgroepen. De woningen zullen worden verhuurd in het middeldure huursegment. De gemene deler tussen de verschillende doelgroepen is dat men waarde hecht aan wonen dichtbij het centrum met voorzieningen op loopafstand. Daarnaast is Amsterdam binnen handbereik.

“Het creëren van vrije sector huurwoningen op deze plek geeft een toegevoegde waarde aan de totale gebiedsontwikkeling Kop West. Het gebied is, mede hierdoor, aantrekkelijk voor een grote en diverse doelgroep” zegt Arco Smit, directeur eigenaar van Stevast Baas & Groen.

Beperkt aanbod middenhuur

Michiel de Bruine, Head of Dutch Residential Investments bij Bouwinvest: “Op dit moment is er een beperkt aanbod van vrije sector huurwoningen in Purmerend. De verscheidenheid aan type woningen op deze locatie in het middenhuur segment maakt dat we hiermee goed inspelen op de vraag. Het is dan ook een aanwinst voor de portefeuille.”

ABC Capital heeft voor Stevast Baas & Groen het verkoopproces begeleid. Glenn Eduard, directeur nieuwbouw van ABC Capital ziet een toenemende vraag bij beleggers naar nieuwbouwwoningen. 'In gemeenten nabij grote steden zien we een toenemende interesse van beleggers voor goed gestructureerde nieuwbouw proposities.'

Oplevering medio 2019

De verwachting is dat eind 2017 gestart wordt met de bouw en de appartementen medio 2019 worden opgeleverd