C&W: Stijgende vraag naar kantoorruimte regio Amsterdam

Sinds 2007 is in Amsterdam niet zoveel kantoorruimte in gebruik genomen als in 2016. In totaal werd 387.000 m² kantoorruimte gehuurd of gekocht en dat komt neer op een toename van 35% ten opzichte van 2015.

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.