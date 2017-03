Complex in Spaanse Polder in zijn geheel verhuurd

Onlangs huurden Facilicom, De Buurtboer en AS Horeca Impex elk een bedrijfsruimte aan de Vlaardingweg 17 in Rotterdam Spaanse Polder. Hiermee is het bedrijven-/kantorencomplex geheel verhuurd.

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.