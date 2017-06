Vitens verkoopt watertoren aan Clafis Ingenieus

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en levert drinkwater aan 5,6 miljoen mensen en bedrijven in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht en Overijssel en gemeenten in Drenthe en Noord-Holland. Met 1400 medewerkers, 100 productiebedrijven en een leidingnet van 49.000 kilometer wordt jaarlijks 350 miljoen m³ water geleverd. De aandelen van Vitens zijn in handen van lokale en regionale overheden.

Clafis is een ingenieursbureau dat in Nederland advies- en ingenieursdiensten biedt binnen diverse sectoren, waaronder de energie & transport, food en maritieme sector. Clafis is sinds de oprichting in 2005 uitgegroeid tot een organisatie met ruim 450 medewerkers en mag zich tot de Top 20 ingenieursbureaus van Nederland rekenen. Ze hebben diverse kantoren in monumentale gebouwen.

Cushman & Wakefield adviseerde Vitens bij deze transactie.