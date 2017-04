Bol.com breidt uit met 8500 m² in WTC Papendorp

Bol.com huurt 8500 m² extra kantoorruimte in WTC Papendorp in Utrecht. Bol.com heeft nu al 18.000 m² in gebruik in het voormalige hoofdkantoor van Capgemini.

LRC Group Netherlands heeft overeenstemming bereikt met Bol.com over een uitbreiding van het gehuurde met circa 8500 m² kantoorruimte en 246 parkeerplaatsen. Het betreft de huur van het volledige F gebouw van kantorencomplex WTC Papendorp aan de Papendorpseweg 88-103 in Utrecht.

JLL behartigde in de onderhandeling met LRC Group Netherlands wederom de belangen namens Bol.com. Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting behartigde de belangen van Capgemini Nederland, de vertrekkende huurder uit gebouw F, voor de voortijdige beëindiging van diens huurovereenkomst. De volledige verbouwing en inrichting zal uitgevoerd worden door Tetris Design & Build, volle dochter van JLL.

Sander van Holland, senior asset manager LRC: “Wij zijn verheugd dat wij Bol.com, de grootste huurder in het complex, succesvol hebben kunnen faciliteren bij hun expansie. Wij zijn ervan overtuigd dat met deze uitbreiding van Bol.com het complex nog levendiger wordt.”

In het totale complex van 42.500 m², waarin ook een AH to Go is gevestigd, is nog slechts circa 500 m² beschikbaar voor de verhuur. Het property management wordt uitgevoerd door BNP Paribas Real Estate.

LRC Group is een vastgoedbelegger en manager sinds 1995 opererend vanuit kantoren in London, Berlijn en Limassol. Medio 2016 is het Amsterdamse kantoor geopend voor het managen en verder uitbouwen van de Nederlandse portefeuille. Momenteel beheert LRC Group zo’n 400 objecten met een belegd vermogen van circa € 3,3 mrd, waarvan een vijfde in Nederland. LRC is manager en mede-eigenaar van de portefeuille waarvan WTC Papendorp deel uitmaakt.