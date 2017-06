CBRE GI verkoopt Hojel City Centre 1 aan Anbang

CBRE Global Investors heeft namens het CBRE Dutch Office Fund de verkoop van kantoorgebouw Hojel City Centre 1 aan Croeselaan 1-3 en Graadt van Roggenweg 100-350 in Utrecht afgerond.

Uit gegevens van het kadaster blijkt dat er een bedrag van € 102 mln mee gemoeid is.

Het kantoor werd verkocht aan SRLEV, die al 35% van het gebouw bezat. Het kantoorcomplex is 40.022 m² groot en beschikt over 872 parkeerplaatsen. Het is volledig verhuurd, onder andere aan de Volksbank en verzekeraar Vivat (voorheen SNS Reaal). SRLEV is een dochteronderneming van Vivat, die sinds 2015 in handen is van de Chinese Anbang Insurance Groep.

Ronald van der Waals, Fondsbeheerder van het CBRE Dutch Office Fund: "De verkoop is onderdeel van onze voortdurende inspanning om onze portefeuille te verbeteren. De opbrengsten worden herbelegd in nieuwe projecten, zoals WTC Utrecht, NoMa House en de mogelijke uitbreiding van WTC Amsterdam."

Het CBRE Dutch Office Fund is een niet genoteerd vastgoedfonds, beheerd door CBRE Global Investors met € 1,5 miljard assets onder mangement. De beleggingsstrategie is om te investeren in kantoorgebouwen van hoge kwaliteit, aangevuld met innovatieve diensten op 10 hotspots in de vier grootste steden van Nederland.

CBRE Global Investors werd geadviseerd door Houthoff Buruma.