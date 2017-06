M7 verkoopt logistiek complex in Dordrecht aan Quartzline

M7 Real Estate Netherlands heeft een logistiek complex in Dordrecht verkocht aan Quartzline.

De verkoop heeft betrekking op de W.A. Boogaerdtstraat 5 in Dordrecht, een multifunctioneel bedrijfscomplex, bestaande uit 7304 m² bedrijfs- / opslagruimte, 3138 m² entresols, 1415 m² kantoorruimte en een perceel restgrond voor toekomstige uitbreiding. De totale locatie omvat 1,77 hectare.

De transactie kon worden gerealiseerd door een constructieve opstelling in de onderhandelingen van drie betrokken partijen, waarbij niet alleen verkoper en koper, maar ook de vertrekkend huurder een belangrijke rol speelden.

Ooms Makelaars, partner in Dynamis, adviseerde vertrekkend huurder Norwood. Waltmann Bedrijfshuisvesting adviseerde koper Quartzline en M7 Real Estate Netherlands trad zelfstandig op namens verkoper.

Norwood

Het complex werd sinds de bouw in 2002 gehuurd en gebruikt als distributiecentrum voor Antalis Promotional Products. Vanaf 2009 is deze divisie overgenomen door de Bic Group en werd het gebruik gecontinueerd voor opslag en distributie van promotionele producten en giveaways voor diens bedrijfsonderdelen Bic Graphic en Norwood Promotional Products. Norwood heeft de opslag en distributie inmiddels overgeheveld naar een DC in Spanje en leverde de locatie leeg op aan koper.

Quartzline

Het complex is voor eigen gebruik gekocht door Quartzline. Quartzline zal de locatie gaan gebruiken voor de ontwikkeling en productie van alle benodigdheden voor epoxyvloeren, polyurethaanvloeren, cementgebonden vloersystemen en klant specifieke vloersystemen. Quartzline is een familiebedrijf dat al sinds 1976 is gespecialiseerd in kunststof vloeren. Met de komst van de tweede generatie - in de persoon van Arthur Kaptein – is de focus gelegd op innovatie en kwaliteit. Door te investeren in eigen technologie en bedrijfsefficiency staan de Quartzline producten nu bekend om hun uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Quartzline is verder innovatief met eigen onderzoekslaboratoria.

Na aankoop van de WA Boogaerdtstraat, zal Quartzline nog fors investeren in het bedrijfsklaar maken van de locatie, door onder andere de realisatie van grote bulksilo’s in het complex.