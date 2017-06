Honeywell huurt in Gouda

Honeywell heeft 590 m² kantoorruimte en 150 m² bedrijfsruimte gehuurd aan de Hanzeweg 12 te Gouda.

Honeywell is producent van meet- en regelapparatuur. Hanzeweg 12 maakt onderdeel uit van Bedrijven Centrum Gouda. Dit centrum is een initiatief van GoStar Investments die het complex, waarvan het gehuurde onderdeel uitmaakt, aan het revitaliseren is en verhuurgereed maakt. Medio september worden de laatste kantoren opgeleverd.

GoStar Investments werd in deze transactie geadviseerd door Basis Bedrijfshuisvesting Gouda.