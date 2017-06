Bouwinvest koopt 70 appartementen in Amsterdam

Namens het Bouwinvest Residential Fund heeft Bouwinvest een overeenkomst getekend met ontwikkelcombinatie SBB – De Nijs IJburg VOF voor de afname van 70 appartementen in Amsterdam.

De ontwikkelcombinatie bestaat uit MJ de Nijs Projectontwikkeling en Smit’s Bouwbedrijf. Bouwinvest doet met deze studio’s op IJburg een goede bijdrage aan het betaalbare middenhuursegment in Amsterdam.

Het project IJburg 1B wordt gebouwd op het puntje van het eiland dat het dichtst bij het centrum van Amsterdam ligt. Het gebouw bestaat uit 125 studio’s van gemiddeld 46 m² g.o., waarvan Bouwinvest er 70 afneemt. 55 appartementen zijn bestemd voor de particuliere verkoop. In de directe omgeving van het gebouw is een ruim aanbod van dagelijkse voorzieningen, de bereikbaarheid per auto is goed en hartje Amsterdam ligt op 10 minuten afstand met de tram.

De woningen worden hoogwaardig afgewerkt en hebben een aanvangshuur van onder € 800 per maand.

De oplevering wordt verwacht voor het tweede halfjaar van 2018.