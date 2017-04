Nutreco vestigt wereldwijd hoofdkantoor in Amersfoort

Nutreco huurt circa 5500 m² kantoorruimte in het kantoorgebouw Brouwershof I aan de Stationsstraat 77 in Amersfoort. Hier wordt het wereldwijde hoofdkantoor gevestigd.

Nutreco, sinds 2015 in handen van SHV, is een Nederlandse onderneming die in meer dan tachtig landen actief is in diervoeding en visvoer. In het voormalige kantoorgebouw van AkzoNobel wordt een aantal functies bijeengebracht die nog over verschillende locaties in Nederland verspreid zijn. De ligging midden in Nederland, dichtbij het station Amersfoort en het historische centrum, heeft de doorslag gegeven voor de huur van het gebouw.

Het duurzame kantoorgebouw, voorzien van energielabel A en een wko-installatie, is eigendom van Newomij. Newomij is een grote particuliere vastgoedonderneming. De exploitatie en het beheer wordt uitgevoerd onder de naam Huurwel. Newomij is daarnaast actief op het gebied van vastgoedfinancieringen, beheer van verenigingen van eigenaren en assurantiebemiddeling.

AkzoNobel heeft het gebouw begin 2016 verlaten in verband met herhuisvesting naar een nieuwe locatie in Amsterdam. Met de komst van Nutreco wordt een substantieel gedeelte van het kantoorgebouw weer in gebruik genomen door een internationale organisatie. Na een interne renovatie verhuist Nutreco in het voorjaar van 2017. Er is nog circa 3300 m² beschikbaar in het gebouw.

Nutreco werd bij het herhuisvestingstraject begeleid door Arcuris Bedrijfshuisvesting. AkzoNobel werd geadviseerd door Cushman & Wakefield.