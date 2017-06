Jordy de Jong (27) is in dienst getreden bij Rubens Capital Partners.

Hiervoor was De Jong werkzaam bij de afdelingen Asset Management en Capital Markets voor Cushman & Wakefield (voorheen DTZ Zadelhoff).

Rubens Capital Partners, gevestigd in Amsterdam, is een onafhankelijke asset en investment manager, actief op de woning-, winkel- en kantorenmarkt en heeft circa € 1,8 mrd aan assets under management.