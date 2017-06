Fieldfisher huurt aan Amstel in Amsterdam

Advocatenkantoor Fieldfisher heeft aan de Amsteldijk 220 in Amsterdam kantoorruimte gehuurd.

Fieldfisher is een Europees netwerk van advocatenkantoren en is gespecialiseerd in de sectoren technologie, financiën & financiële dienstverlening en energie, olie en gas. Het kantoor heeft een langjarige huurovereenkomst gesloten met Amstelpracht voor de huur van circa 500 m2 kantoorruimte aan de Amsteldijk 220 in Amsterdam.

Huurder Fieldfisher is in deze transactie begeleid door DRS Makelaars. Verhuurder Amstelpracht is bij de totstandkoming van de overeenkomst bijgestaan door Cushman & Wakefield.