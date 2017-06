Qibo heeft het pand aan de Nijverheidsstraat 35a te Huissen gekocht voor gebruik door dochteronderneming Barned, een groothandel in 'glass deco and more'.

Het pand bestaat uit 1522 m² bedrijfs/kantoorruimte en staat op een perceel van 2120 m². Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars Nijmegen, partner in Dynamis, heeft de transactie tot stand gebracht namens opdrachtgever Stichting Waardwonen.