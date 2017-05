IT-bedrijf Moneybird huurt kantoorruimte in Enschede

IT-bedrijf Moneybird huurt circa 600 m² kantoorruimte aan de Moutlaan 35 in Enschede.

Moneybird is een sterk groeiend bedrijf gericht op het ontwikkelen van slimme software voor de financiële administratie van ondernemers. Het doel van de organisatie is om simpeler te zijn dan de complexe boekhoudpakketten en meer grip op de administratie te bieden dan Word of Excel. Momenteel maken duizenden ondernemers gebruik van het Moneybird-softwarepakket.

Andere huurders in het kantoorgebouw aan de Moutlaan 35 zijn Zwerink Bedrijfsadvies, CM, dNovo ICT, Brouwer Legal en 1Mobility Group.

De huurder werd bij deze transactie bijgestaan door Boers&Lem property consultants. De verhuurder, Zeeman Trust, werd geadviseerd door Cushman & Wakefield.