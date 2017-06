Zorgpartijen kiezen voor Noordereiland

Onlangs zijn er twee nieuwe langjarige huurovereenkomsten gesloten voor het gebouw Noorderlicht op het Noordereiland te Rotterdam.

Spine Expert Centre Regio Zuidwest huurt 310 m² ten behoeve van een behandelcentrum gericht op medische en specialistische zorg met betrekking tot rugklachten. Mondzorg Erasmus huurt totaal 305 m² ten behoeve van een tandartsenpraktijk.

In het gebouw is tevens het Buurtzorgpension Noordereiland (circa 1000 m²) gevestigd, een initiatief van Stichting Buurtzorg. Met deze verhuurtransacties wordt verdere invulling gegeven aan het creëren van een zorgcluster op het Noordereiland. In het gebouw aan de voet van de Willemsbrug zijn nog enkele praktijk-/kantoorruimten beschikbaar vanaf 110–866 m².

De verhuurder, een particuliere belegger, werd geadviseerd en begeleid door Schaub & Partners Bedrijfshuisvesting in collegiale samenwerking met EyeOnProperty.