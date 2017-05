Urban Industrial koopt twee strategische assets in Rotterdam

Urban Industrial (UI) heeft in één transactie twee bedrijfsverzamelgebouwen gekocht van Henley360. Het transactievolume bedraagt ruim € 30 mn en daarmee heeft de portefeuille van UI een omvang bereikt van meer dan € 200 mln.

De gekochte complexen liggen binnen de ring van Rotterdam, respectievelijk aan de Boezembocht (Brugwachter/Seinhuiswachter) en aan de Nikkelstraat/Aluminiumstraat (foto) en hebben een totale verhuurbare vloeroppervlakte van circa 45.000 m2 met in totaal meer dan 100 huurders.

Jan Brouns (managing director UI): “Met deze acquisitie overschrijden wij de € 200 mln aan investeringen en daarmee hebben wij een belangrijke stap gezet in de verdere invulling van onze lange termijn strategie; de verdere opbouw en exploitatie met hoogwaardig industrieel vastgoed op strategische locaties in de Randstad. Deze transactie onderstreept nogmaals onze slagkracht en deal zekerheid die wij verkopers bieden; het gehele traject van initieel bod, due diligence tot en met levering bij de notaris heeft minder dan een maand tijd in beslag genomen.”

Arthur Verkerk (managing director UI): “Deze twee bedrijfsverzamelgebouwen passen gezien de kwaliteit, de locatie en de gebruikers, naadloos in onze lange termijn strategie. Gezien de flexibiliteit die wij met deze gebouwen aan de huurders kunnen bieden, zullen wij goed in staat zijn met deze grote groep huurders een lange termijn relatie op- en uit te bouwen.”

Urban Industrial werd in deze transactie geadviseerd door Houthoff Buruma en verkoper door CBRE en Nauta Dutilh.