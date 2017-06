Only huurt aan Marktlaan in Hoofddorp

Kroonenberg Groep en ProWinko hebben overeenstemming bereikt met Only voor een langjarige huurovereenkomst aan Marktlaan 2 in Hoofddorp.

Het gehuurde betreft circa 280 m² winkelruimte. Het huurcontract is op 1 juni in gegaan. De winkel zal na een korte inbouwperiode haar deuren openen.

Marktlaan 2 in Hoofddorp is recent geheel verbouwd, waarbij de winkeloppervlakte is vergroot en het pand is voorzien van een nieuwe glazen pui.

Verhuurder werd bij deze transactie bijgestaan door CBRE. Kokelenberg & Ouwehand trad op namens de huurder.