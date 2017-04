H&M verlengt huur Arena Den Bosch

H&M heeft zijn huurovereenkomst in de Arena Den Bosch tot 31 maart 2023 verlengd.

Ook de huurovereenkomsten met Q-Park voor de parkeergarage Arena en de nabijgelegen Tolbrug parkeergarage aan het Burgemeester Loeffplein zijn voor 5 jaar voortgezet.

Het Aberdeen European Balanced Property Fund is sinds 2010 eigenaar van de Arena Den Bosch. Na de verbouwing in 2015 zijn de winkelunits van Albert Heijn en Bart Smit vergroot en hebben Zizzi en Only zich gevestigd in het winkelcentrum.

Het Aberdeen European Balanced Property Fund is een open-end core beleggingsfonds, gevestigd in Luxemburg. De focus ligt op beleggingen in commercieel vastgoed in de eurozone. Het fonds heeft per eind 2016 een belegd vermogen van € 689 mln en heeft als doel om door te groeien naar minstens € 1 mrd.