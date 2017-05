Capricorn en REB kopen voormalig hoofdkantoor GE Artesia Bank

Capricorn Capital Group en REB Projects hebben samen met hun investeerders het voormalige hoofdkantoor van GE Artesia Bank in Amsterdam gekocht van Harvest & Millten.

Het complex heeft een totaal vloeroppervlakte van 6500 m², verdeeld over drie monumentale grachtenpanden aan de Herengracht en drie panden aan de Reguliersdwarsstraat, plus de tussengelegen keurtuin. Deze locatie in het hart van Amsterdam biedt volgens de nieuwe eigenaren de mogelijkheid een ontwikkeling van internationale allure te realiseren.

De koopsom bedraagt volgens het Kadaster € 29,5 mln. Harvest & Millten kochten de panden in 2014 van GE Artesia Bank.

Vermogende kooplieden

Het Artesia Complex bestaat uit bijzondere historische panden, waaronder enkele Rijksmonumenten. De vroegste vermeldingen stammen uit de zeventiende eeuw. Destijds zijn de panden aan de Herengracht gebouwd door vermogende kooplieden. De gebouwen aan de Reguliersdwarsstraat deden toen dienst als koetshuis en als verblijven voor bedienden. Tot 2016 was het totale complex in gebruik als hoofdkantoor van GE Artesia Bank, waarvan de rechtsvoorgangers gedurende circa 170 jaar op dit adres gevestigd zijn geweest.

Gelijkvloerse woningen

De panden bieden de mogelijkheid om een aantal grote gelijkvloerse woningen te creëren, wat op die plek in de Amsterdamse binnenstad uitzonderlijk is. Daarnaast blijft 1000 m² behouden als kantoorlocatie. Het complex wordt zoveel mogelijk teruggebracht naar de originele staat en houdt het eigen grootse karakter. Nadat de panden zijn geparcelleerd, krijgen ze weer een woonbestemming.

REB zal optreden als ontwikkelaar voor het gehele Artesia Complex. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de aanvraag voor de omgevingsvergunning. De verwachting is dat de bouw tussen eind 2017 en begin 2018 kan starten, de oplevering staat een jaar erna gepland.



Koper werd in deze transactie geadviseerd door Holland van Gijzen en EY, de verkoper werd geadviseerd door DLA Piper en Appelhoven Vastgoedadviseurs.