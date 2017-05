100% voetbal huurt winkel in Gouda

Het voormalige winkelpand van Omoda aan de Zeugstraat 90-92 in Gouda is per 1 mei verhuurd aan de winkelketen 100% voetbal.

Deze keten verkoopt voetbalschoenen en aanverwante kleding. Het betreft de eerste winkel van deze franchiseformule in het Groene Hart. In Nederland zijn er inmiddels meer dan twintig vestigingen. De franchisenemer heeft voor Gouda gekozen vanwege de dynamische binnenstad en het grote verzorgingsgebied van de stad (circa 200.000 personen).

Het winkelpand met een frontbreedte van 10 meter heeft een vloeroppervlakte van circa 510 m². Alpha Makelaardij en Basis Bedrijfshuisvesting Gouda brachten deze verhuur collegiaal tot stand namens verhuurder, een particuliere belegger.