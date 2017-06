ASR Dutch Core Residential Fund koopt 22 grondgebonden woningen in Zeewolde.

De 22 grondgebonden eengezinswoningen zijn verdeeld over 5 blokken. De woningen zijn gelegen naast de plas Wolderwijd in het Bergkwartier in Zeewolde. Naar verwachting start de bouw van de woningen in oktober dit jaar, de oplevering staat voor april 2018 gepland.

Verkoper is Sustay.