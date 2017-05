DHG verhuurt ruim 10.000 m² bedrijfsruimte aan Giant Europe

DHG heeft met fietsfabrikant Giant Europe overeenstemming bereikt over de huur van 10.000 m² bedrijfsruimte gelegen aan de Damsluisweg 40 in Almere.

Giant Europe zal in het multifunctionele distributiecentrum gebruik gaan maken van 10.000 m² warehouse en 325 m² kantoorruimte voor de opslag van haar producten. De fietsproducent is reeds gevestigd in Lelystad met haar productie en opslag faciliteit. Vanwege verdere groei moest Giant Europe op zoek naar uitbreiding om haar groei te faciliteren.

Voor Giant Europe is Almere een ideale locatie om hun Europese klanten snel en efficiënt te bedienen.

Het multifunctionele opslag- en distributiecentrum is gelegen op bedrijventerrein de Vaart met een directe aansluiting op de A6 (Almere – Joure) via de Hogering en/of Tussenring.

In de afgelopen vier decennia is Giant uitgegroeid tot een wereldwijde marktleider op het gebied van fietsen en versnellingen. Giant heeft meer dan 12.000 retail partners wereldwijd. De fietsenproducent werd in 1972 opgericht in Taiwan.