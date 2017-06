Certitudo verlengt huurovereenkomst met BNP Paribas Leasing Solutions

Certitudo Capital heeft een nieuwe 10-jarige huurovereenkomst afgesloten met BNP Paribas Leasing Solutions voor 1600 m² kantoorruimte aan de Hambakenwetering 4-6 te ’s-Hertogenbosch.

BNP Paribas Leasing Solutions is een bedrijfsonderdeel van de BNP Paribas Group dat zich bezighoudt met lease- en financieringsoplossingen voor bedrijfsmiddelen. BNP Paribas Leasing Solutions bestaat uit 2800 werknemers verdeeld over 22 landen, waarvan circa 90 werknemers in Nederland. De portefeuille omvat 297.000 leasecontracten met € 29,1 mrd aan beheerd vermogen (bedrag inclusief servicing).

Certitudo zal haar pand, wat reeds 10 jaar door BNP Paribas Leasing Solutions gehuurd is, revitaliseren en verder verduurzamen om ook dit kantoor binnen de portefeuille toekomstbestendig te maken. Het kantoorgebouw is gelegen op het 'High Tech Park', nabij de op- en afritten van en naar de A59. De verbindingswegen van en naar het centrum en de overige stadsdelen zijn eveneens direct nabij het park gelegen. Het bedrijventerrein is gelegen aan de Noordzijde van ’s-Hertogenbosch.

Het bedrijvenpark wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van hoogwaardige kantoorgebruikers en groothandelsbedrijven. Op dit park zijn onder meer gevestigd Certitudo Capital, ABN Amro Commercial Finance, Enexis en Interpharm.

Certitudo Capital, opgericht in 2002, is een particuliere projectontwikkelaar en vastgoedbelegger, tevens gevestigd in ’s-Hertogenbosch aan de Hambakenwetering

(Pentaparc). De onderneming is actief op het gebied van zowel commercieel als residentieel vastgoed, grondposities en transformaties van leegstaand vastgoed, alsmede overname van bestaande onroerend goed portefeuilles cq vennootschappen.