Vidrea Retail huurt voormalig V&D-pand in Goes

Vidrea Retail huurt per 1 september 980 m² winkelruimte in de voormalige V&D-vestiging van Goes.

Hiertoe hebben eigenaar Pasadi Vastgoed en Vidrea Retail een langjarige huurovereenkomst gesloten. De winkel, gevestigd op het adres Schuttershof 8, in het centrum van Goes, zal na een verbouwing rond de ingangsdatum van het huurcontract de deuren openen. Momenteel wordt het pand verbouwd en opgesplitst in meerdere winkelunits, waarbij de winkeloppervlakte opnieuw wordt ingedeeld en het pand wordt voorzien van een nieuwe glazen pui. Naast Vidrea Retail komt in hetzelfde pand een filiaal van Action en een horecabedrijf. Op de verdieping worden woningen gerealiseerd. Vidrea Retail heeft afgelopen maart 91 winkels van Charles Vögele voortgezet en maakte eerder bekend een nieuw multi-brand concept voor dames en heren te zullen introduceren. De eerste vernieuwde winkels zullen eind augustus worden geopend. De gehele ombouw van alle vestigingen moet begin oktober zijn afgerond.