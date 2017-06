Altera koopt in Zeist

Altera Vastgoed en ERA Contour hebben een koopovereenkomst gesloten voor de afname van 40 appartementen, een bijbehorende parkeergarage en een supermarkt in project The Yarn te Zeist.

Project The Yarn betreft de herontwikkeling van de voormalige Eneco locatie op de hoek van de Steynlaan/Antonlaan aan de rand van het centrum in Zeist.

ERA Contour heeft het plan ontwikkeld in nauwe samenwerking met eindbelegger Altera Vastgoed en de supermarktexploitant Hoogvliet. ERA Contour heeft voor deze ontwikkeling de locatie overgenomen van woningcorporatie Woongoed Zeist.

Het plan bestaat uit een Hoogvliet supermarkt van ruim 1850 m² groot en een aansluitend parkeerterrein voor de winkelbezoekers. Ook worden er twee winkelunits gerealiseerd aan de Antonlaan.

Bovenop de supermarkt worden er 40 3-kamer huurappartementen in het middensegment gerealiseerd die allen zijn voorzien van een balkon of dakterras aan de binnentuin. Bewoners parkeren onder het gebouw. De appartementen variëren in woonoppervlakte van 88 tot 121 m².

De bouw start in september 2017 en de oplevering van de supermarkt en appartementen is voorzien eind 2018.

Met deze aankoop geeft Altera Vastgoed verder invulling aan haar strategie voor de groei van het Woningfonds op sterke locaties. De supermarkt wordt opgenomen in het Winkelfonds, en past goed in de strategische doelstelling om te groeien in convenience vastgoed.