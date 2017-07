Per 1 juli is het team van Boers&Lem uitgebreid met Barry Seelen RT. Met de komst van Seelen heeft Boers&Lem ook een 2e vestiging geopend in Almelo, vanwaar zij hun relaties in Almelo en omstreken zullen bedienen.

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.