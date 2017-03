Gezondheidscentrum opent in Leidsche Rijn Centrum

In het nieuwe stadscentrum van Leidsche Rijn is een gezondheidscentrum geopend in appartementengebouw De Phoenix.

Tandartspraktijk Verstand, Julius Gezondheidscentrum en apotheek FLeiR nemen de gezondheidszorg van Leidsche Rijn Centrum voor hun rekening.



Tandartspraktijk Verstand

Verstand heeft landelijke bekendheid met hun Verstand Junior-vestiging, speciaal gericht op kinderen. In Leidsche Rijn Centrum wordt een derde vestiging geopend waar kinderen en volwassenen terecht kunnen voor tandheelkundige en mondhygiënische behandelingen.



Julius Gezondheidscentrum

Op de begane grond van appartementengebouw De Phoenix dat op dit moment in verkoop is, vestigt begin 2018 Julius Gezondheidscentrum. Het gezondheidscentrum is een bekende van Leidsche Rijn, met verspreid door de wijk al vier vestigingen. In Leidsche Rijn Centrum wordt meer dan 1200 m² ingericht voor huisarts, wijkverpleegkundige, bloedafnamepost, fysiotherapeut en logopedist. Op korte termijn sluiten meer zorgverleners aan. Om de beste persoonlijke zorg te bieden heeft Julius een samenwerking met de specialisten van het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht.



Apotheek FLeiR

Apotheek FLeiR start in het stadscentrum een vestiging naar nieuwste concept. Met een uitgebreid aanbod aan cosmetica en zelfzorg, van make up en zonbescherming tot crème en supplement. Robots en apothekersassistenten werken bij FLeiR Apotheek hand in hand. De medicijnen worden elektronisch gepakt, waardoor de assistent meer tijd heeft om geneesmiddeleninformatie te verschaffen.