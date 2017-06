Transitum koopt vroegere Japanse ambassade

Transitum heeft het kantoorpand, gelegen aan de Tobias Asserlaan 2 te Den Haag gekocht ten behoeve van haar eigen huisvesting.

Het Rijksmonument, bekend onder de naam ‘de Botervloot’, is jarenlang in eigendom en gebruik geweest als Ambassadegebouw voor het Keizerrijk Japan. Het kadaster meldt een kooprijs van € 3,75 mln.



Het complex omvat ca. 1.945 m² v.v.o. is gelegen op een perceel van ruim 5.100 m²



Frisia Makelaars, partner in Dynamis, was als adviseur van verkoper betrokken bij deze transactie.