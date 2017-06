Berlage verkoopt woningportefeuille voor € 10 mln

Berlage Vastgoed heeft drie woningcomplexen verkocht in Amsterdam. In totaal gaat het om 23 appartementen en 2 commerciële ruimten in Amsterdam West, Oosterparkbuurt en Amsterdam-Noord.

Het betreft een woningportefeuille gebouwd in de Amsterdamse stijl met woningen op aansprekende locaties. Alle panden zijn onlangs gerenoveerd. De karakteristieke bouwstijl is hierbij behouden gebleven. De portefeuille is gekocht door een internationale investeerder en wordt toegevoegd aan een bestaand Nederlands woningfonds. De belegger zal de portefeuille in langjarige exploitatie nemen. Capital Value begeleidde Berlage Vastgoed bij het verkoopproces.