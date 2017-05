Chinese CIC doet bod van € 12 mrd op Logicor

Logicor, het pan-Europese logistieke fonds van de Amerikaanse vastgoedbelegger Blackstone wordt naar verluidt overgenomen door het Chinese staatsfonds CIC voor € 12 mrd. De partijen zouden exclusief in gesprek zijn, meldt PropertyEU.

Logicor heeft een Nederlandse en Belgische portefeuille bestaande uit ongeveer 600.000 m², waarvan ongeveer 350.000 m² in Nederland. Het totale metrage van beide landen is verdeeld over 24 objecten. Logicor is door Blackstone in 2012 opgezet.



Naast CIC waren ook de Singaporese beleggers Mapletree en Temasek geïnteresseerd. CIC heeft echter een bod op Logicor gedaan dat volledig bestaat uit contanten. Hiermee zou CIC aan willen geven hoe serieus ze de overname nemen en hoe kapitaalkrachtig ze zijn.



De overname zou de grootste Europese deal ooit zijn en overtreft de overname van Rodamco Europe door Unibail in 2007 voor € 11 mrd.



Logicor heeft in Europa 630 objecten in beheer met een totale omvang van 13,6 mln m².