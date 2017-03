Costes Men opent winkel in Den Bosch

The Sting heeft haar eerste stand alone store voor Costes Men geopend in Den Bosch.

ASR vastgoed vermogensbeheer sloot hiervoor namens het ASR Dutch Prime Retail Fund een langjarig huurcontract af met The Sting. De Costes Men winkel is volledig gericht op mannelijk publiek en werd begin maart geopend in Den Bosch. Het betreft de winkel aan de Hooge Steenweg 8 met een oppervlakte van 384 m².

The Sting heeft onlangs de herenformule ‘Costes Men’ gelanceerd. Deze collectie was al verkrijgbaar bij de eerste gecombineerde Costes Men & Women winkel in Deventer, maar met de opening van de winkel in Den Bosch is de collectie nu ook verkrijgbaar in een stand alone store. In april openen ook in Alkmaar, Arnhem en Eindhoven Costes Men winkels.