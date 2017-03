Mariëlle Paul wordt directeur communicatie bij BAM

Mariëlle Paul wordt directeur communicatie bij het beursgenoteerde bouwbedrijf BAM.

De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft Paul per 1 april 2017 benoemd tot Group Director Communications. In haar nieuwe rol zal zij zich richten op het verder ontwikkelen van de interne en externe communicatie-activiteiten van BAM, in lijn met de ambities en strategie van de Groep.



Drs. Mariëlle Paul is thans werkzaam als zelfstandig adviseur en interim-manager. Zij heeft gedurende meer dan twintig jaar ervaring opgedaan op het vlak van communicatie, marketing en human resources bij uiteenlopende internationale organisaties, waaronder BP Oil, het communicatieadviesbureau Hill & Knowlton en ABN AMRO. Meest recentelijk was ze actief als Director Corporate & Sales Communications bij Sanoma/SBS en als Global Director Communications bij de filantropische organisatie Porticus.

Paul is opgeleid aan de Universiteit van Leiden als internationaal jurist.

Foto: Mariëlle Paul hielp mee bij de VVD-campagne in Amsterdam. Bron Twitter.