Metropoolregio Rotterdam Den Haag huurt in Rotterdam

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft het kantoorgebouw gelegen aan de Westersingel 12 te Rotterdam langjarig gehuurd.

Het kantoorpand heeft een totale oppervlakte van ca. 2460 m² kantoorruimte, verdeeld over vijf bouwlagen en 55 parkeerplaatsen op het achtergelegen privéterrein. Verhuurder is Newomij.



MRDH is de samenwerking van 23 gemeenten. De gemeenten bundelen hun krachten om het gebied beter bereikbaar te maken en het economisch vestigingsklimaat te versterken.



Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting, Partner in Dynamis, trad in collegiale samenwerking met Cushman & Wakefield (voorheen DTZ Zadelhoff), op namens de verhuurder Newomij. Parc Makelaars begeleidde deze transactie namens de huurder MRDH.