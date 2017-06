Gebouw Weener Plastics verkocht in Ede

Zelfstandig beleggingsfonds Inside Investments heeft een bedrijfsgebouw in Ede verkocht aan een particuliere belegger.

Het gaat om circa 5775 m² kantoor- en bedrijfsruimte aan de Frankeneng 53 en 55 in Ede. Het multifunctionele bedrijfsgebouw is volledig en langjarig verhuurd aan Weener Plastics Netherlands, een toonaangevende ontwerper en producent van kunststof verpakkingsmaterialen.

Volgens het Kadaster ligt de koopprijs op € 2,45 mln.

De ligging van het object is gunstig vanwege de nabijheid van de op- en afrit van de rijksweg A30, waardoor de rijkswegen A12 en A1 goed ontsloten zijn.

De verkoop van Ede past in de strategie van Inside Investments om haar bedrijfsruimte portefeuille af te bouwen. Na deze verkoop bestaat de portefeuille nog uit zeven objecten verspreid over Nederland.

Inside Investments is een niet beursgenoteerd vastgoedfonds met circa 150 private beleggers. Het fonds is opgericht in 2000.

ActiVast Bedrijfshuisvesting uit Ede adviseerde de koper tijdens deze transactie. Inside Investments werd geadviseerd door het Mid Cap team van CBRE.