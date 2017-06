Binnenkort opent Kruidvat een nieuwe winkel in het centrum van Venlo aan de Vleesstraat 61–63.

AS Watson huurt de begane grond van circa 550 m² en de bovengelegen drie verdiepingen.

Cushman & Wakefield adviseerde Tenstone bij de verhuur van deze winkel. ASR Vastgoed Vermogensbeheer werd begeleid in deze transactie door KroesePaternotte. Tenstone is eigenaar van de winkel aan de Vleesstraat 63 en ASR Vastgoed Vermogensbeheer is eigenaar van de winkel aan de Vleesstraat 61.